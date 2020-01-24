Vebali boynuna

BUGÜN NELER OLDU

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Trabzonspor adına büyük bir hakem skandalı yaşandı.Bu karta büyük tepki gösteren Nijeryalı futbolcuya Şansalan bu sefer ikinci sarı kartını gösterdi ve oyun dışı bıraktı.Sarının kendisine çıktığını gören Nwakaeme'nin tepkisiyle şaşıran Şansalan ikinci sarı kartını ararken, bütün kartlarını çıkardı.Trabzonspor'un twitter hesabı maçın ardından "Ali yazar Erce bozar" mesajıyla Şansalan'a gönderme yaptı.