Vebali boynuna

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Trabzonspor adına büyük bir hakem skandalı yaşandı. 94'te Nwakaeme ceza alanına girerken Lopes'in darbesi ile yerde kaldı. Ancak hakem Ali Şansalan pozisyonda bordo-mavili futbolcunun kendisini yere attığına karar vererek sarı kartını Nwakaeme'ye gösterdi.
Bu karta büyük tepki gösteren Nijeryalı futbolcuya Şansalan bu sefer ikinci sarı kartını gösterdi ve oyun dışı bıraktı. Yıldız oyuncu ligde Malatya maçında forma giyemeyecek.
ELİ AYAĞINA DOLAŞTI
Sarının kendisine çıktığını gören Nwakaeme'nin tepkisiyle şaşıran Şansalan ikinci sarı kartını ararken, bütün kartlarını çıkardı.
"ALİ YAZAR ERCE BOZAR"
Trabzonspor'un twitter hesabı maçın ardından "Ali yazar Erce bozar" mesajıyla Şansalan'a gönderme yaptı.