Birlik beraberlik mesajı!

KADIKÖY'DE

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hocası Fatih Terim'i hedef aldığı, Beşiktaş'ın ise Abdullah Avcı'yı gönderdiği saatlerde Fenerbahçe'den imalı bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajdaifadelerini kullandı. Bu videolu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.Fenerbahçe, Kadıköy'de Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Gaziantep maçından farklı olarak,Tecrübeli hoca, orta alanı da Gustavo, Ozan ve Emre üçlüsüyle güçlü tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.Her iki takım da Süper Lig'de son üç maçlarını kazandı.Fenerbahçe'nin bugünkü maçta en büyük kozu Vedat Muriqi olacak. Kosovalı forvet, sarılacivertli formayla toplam 19 maça çıkarken, 12 gol attı.