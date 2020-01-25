Birlik beraberlik mesajı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hocası Fatih Terim'i hedef aldığı, Beşiktaş'ın ise Abdullah Avcı'yı gönderdiği saatlerde Fenerbahçe'den imalı bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda "Hırsımız, inancımız ve birlikteliğimiz bizi omuza omuza şampiyon yapacak"
ifadelerini kullandı. Bu videolu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
KADIKÖY'DE KRİTİK RANDEVU
Fenerbahçe, Kadıköy'de Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Gaziantep maçından farklı olarak, Tolga Ciğerci'nin yerine Rodrigues'i 11'e dahil edecek.
Tecrübeli hoca, orta alanı da Gustavo, Ozan ve Emre üçlüsüyle güçlü tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacak. Medipol Başakşehir'de ise kart cezalısı Demba Ba ile sakatlığı süren Berkay yok.
Her iki takım da Süper Lig'de son üç maçlarını kazandı.
GÖZLER VEDAT'TA
Fenerbahçe'nin bugünkü maçta en büyük kozu Vedat Muriqi olacak. Kosovalı forvet, sarılacivertli formayla toplam 19 maça çıkarken, 12 gol attı.