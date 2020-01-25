Fikirlerimiz ayrıysa yollarımız da ayrılır!

Cengiz, Fatih Terim&Arda konusundaki gelişmelere de değindi. Arda Turan transferinin gündeminde olmadığını yineleyen Cengiz, "Hocamıza hem telefonla hem de sözlü olarak gündemimizde olmadığını açıklıkla söyledik. Tüm camiamıza da ilan ediyorum Arda Turan, transfer planlamamızda yok. Ben söylemekten bıktım. Bu konunun kapanmasını istiyoruz. G.Saray'da karar yönetim kurulu tarafından alınır. Fikir ayrılığı varsa ayrı yollara gitmemiz gerekir. O da yok. Bugüne kadar 30'a yakın transfer yapmışız ve UEFA limitlerini aşmamışız. Medya üzerinden teknik direktörümle tartışmaya girmem. Hocamın da böyle konuşmalar yapacağını asla beklemiyordum. Bu sözler beni yaraladı" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, Florya'ya yaptığı bir ziyaret için de şunu söyledi: "Hocam beni görmüş. Ayrıldıktan sonra 'başkanın yerinde olsam böyle konuşmazdım' demiş. Keşke ne konuşmam gerektiğinin sınırları da söyleseydi."



BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN

Terim, yönetime destek olmalıydı

Arda Turan'ın G.Saray gündemini bu kadar meşgul etmesini doğru bulmuyorum. Şu anki fiziki konumu ile oynayacak durumu olmayan Arda üzerinden yaratılan polemik ile yönetim ve teknik heyete çok ciddi zarar veriyor. Eğer Başkan Cengiz ve yönetimi Arda transferi konusunda olumsuz bir görüş belirtiyorsa Fatih Terim'in de bir G.Saraylı olarak bu görüşe destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Hem Cengiz hem de Terim, tecrübeleri ve G.Saray kimlikleri ile en kısa sürede bir araya gelmeli, daha fazla polemiklerin yaşanmaması için birlikte hareket etmelidir. Çünkü tartışılan konular, ceviz kabuğunu bile doldurmaz! Yönetim ve teknik heyet arasında fikir ayrılıkları olması da çok doğaldır. Ancak bu görüş ayrılıkları G.Saray'a zarar verebilecek düzeye gelmemelidir.