Hüseyin Çimşir: Bir ya da iki oyuncu almak için çalışıyoruz

RABZONSPOR

rabzonspor

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da stoper mevkiine takviye için çalışmalar sürerken teknik direktör Hüseyin Çimşir, kadroda alternatife ihtiyaç duyduklarını yineledi. Çimşir,Ancak mevcut oyuncularımız ile rekabet edecek, kadro derinliğimize güç katacak isim veya isimler olursa alacağız" dedi.Bordo-mavililerin listesindeki Lille stoperi Adama Saumoro'ya İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın da talip olduğu ortaya çıktı. Genoa'nın Lille'e Trabzonspor'dan daha yüksek bir teklif sunduğu, İttifak Holging Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetlerin ardından Pazartesi günü deplasmanda BTC Türk Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek bu sezonki en uzun galibiyet serisine ulaşmak istiyor. Bu sezon daha önce bir kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer şimdi ilk kez 4 maçlık yenilmezlik zincirini hedefliyor.