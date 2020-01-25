Kartal’ın yeni hocası Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi kapandı. Dün olağanüstü hâl ilan eden başkan Ahmet Nur Çebi, saat 13.00'te Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaparak duruma el koydu! Saat 13.30'a kadar kurmayları ile görüşen Çebi sonrasında da Abdullah Avcı ile masaya oturdu.
Çebi, yönetimin yolları ayırma isteğini hocasının yüzüne söyledi. Fakat taraflar parasal konularda anlaşamadı. İş avukatlara kaldı. Beşiktaş da 5.5 saat sonra açıklamayı yaptı: "Yollarımızı ayırdık."
Kaptanlar Burak, Necip, Oğuzhan, Atiba, Gökhan ve Caner ile de görüşen Başkan Çebi,
oyunculara kötü futboldan dolayı sert uyarılarda bulundu. Avcı'nın gönderilmesinin ardından Tayfun Korkut, Samet Aybaba ve Sergen Yalçın isimleri masaya yatırıldı
. Taraftarın da takımın başında görmek istediği Yalçın ağır bastı. Kartal'ın Başkanı, Yeni Malatya'dan ayrılan tecrübeli hocayla görüşüp her konuda anlaştı. Beşiktaş'ın efsane oyuncusu 47 yaşındaki Yalçın'ın, 1.5 yıllık yıllığına
takımın başına getirileceği öğrenildi.
İŞTE AYRILIĞIN NEDENLERİ
Beşıktaş'ta, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasındaki birinci tercihin hocanın istediği sistemi oturtamaması ve oyunculara kendini kabul ettirememesi olduğu öğrenildi. Ligin hemen başında gelen kötü sonuç ların ardından, "Alın bildiğiniz gibi oynayın"
demesinden sonra ipler gerilmeye başlandı. Başakşehir'de oynattığı topa sahip olan ve bol pas yapan anlayışı Beşiktaş'a uymadı. Takım içinde otorite sağlamakta güçlük çeken
56 yaşındaki teknik direktörün, siyah-beyazlı taraftarlarla da yıldızı barışmadı. Basın toplantılarında takımı sürekli geçen sezonla kıyaslayan Avcı'nın, en son kupa maçında Erzurum'a elenmesinin ardından, "Beşiktaş geçen sezon da kupada ve ligde yoktu"
açıklaması bardağı taşıran damla oldu.
ALİ NAİBİ DE GİTTİ!
Beşiktaş'ta Avcı'nın yanı sıra futbol direktörü Ali Naibi de görevinden ayrıldı. Beşiktaş'ta çeşitli görevlerde bulunduktan sonra futbol direktörlüğü yapan ve son 2 sezondaki transferlerde imzası olan Ali Naibi görevinden alındı.
TAKIM ŞİMDİLİK FİDAN'A EMANET
Beşıktaş'ın
yarın Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçta takımın başında kimin yer alacağı da belli oldu. Siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör olarak görev alan Şenol Fidan İzmir'de takımını idare edecek. Futbolculuk kariyerinde 5 sezon Beşiktaş forması terleten Fidan, 3 lig şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerindendi. Daha önce antrenör ve teknik direktör olarak birçok kulüpte görev yapan 53 yaşındaki Şenol Fidan, ilk kez siyahbeyazlıların başında bir maça çıkacak.