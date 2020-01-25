Kartal’ın yeni hocası Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi kapandı. Dün olağanüstü hâl ilan eden başkan Ahmet Nur Çebi, saat 13.00'te Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaparak duruma el koydu!Çebi, yönetimin yolları ayırma isteğini hocasının yüzüne söyledi. Fakat taraflar parasal konularda anlaşamadı. İş avukatlara kaldı. Beşiktaş da 5.5 saat sonra açıklamayı yaptı:Kaptanlaroyunculara kötü futboldan dolayı sert uyarılarda bulundu. Avcı'nın gönderilmesinin ardından. Taraftarın da takımın başında görmek istediği Yalçın ağır bastı. Kartal'ın Başkanı, Yeni Malatya'dan ayrılan tecrübeli hocayla görüşüp her konuda anlaştı. Beşiktaş'ın efsane oyuncusutakımın başına getirileceği öğrenildi.Beşıktaş'ta, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasındaki birinci tercihin hocanın istediği sistemi oturtamaması ve oyunculara kendini kabul ettirememesi olduğu öğrenildi. Ligin hemen başında gelen kötü sonuç ların ardından,demesinden sonra ipler gerilmeye başlandı. Başakşehir'de oynattığı topa sahip olan ve bol pas yapan anlayışı Beşiktaş'a uymadı.56 yaşındaki teknik direktörün, siyah-beyazlı taraftarlarla da yıldızı barışmadı. Basın toplantılarında takımı sürekli geçen sezonla kıyaslayan Avcı'nın, en son kupa maçında Erzurum'a elenmesinin ardından,açıklaması bardağı taşıran damla oldu.Beşiktaş'ta Avcı'nın yanı sıra futbol direktörü Ali Naibi de görevinden ayrıldı. Beşiktaş'ta çeşitli görevlerde bulunduktan sonra futbol direktörlüğü yapan ve son 2 sezondaki transferlerde imzası olan Ali Naibi görevinden alındı.Beşıktaş'ınyarın Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçta takımın başında kimin yer alacağı da belli oldu. Siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör olarak görev alan Şenol Fidan İzmir'de takımını idare edecek. Futbolculuk kariyerinde 5 sezon Beşiktaş forması terleten Fidan, 3 lig şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerindendi. Daha önce antrenör ve teknik direktör olarak birçok kulüpte görev yapan 53 yaşındaki Şenol Fidan, ilk kez siyahbeyazlıların başında bir maça çıkacak.

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