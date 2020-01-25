Ozan Kabak oynadı; Schalke 04, Bayern Münih'e direnemedi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Schalke 04'ü 5-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 19. haftasında Allianz Arena'da Schalke 04'ü konuk etti.

Bayern Münih, ilk yarıyı 6. dakikada Robert Lewandowski ve 45+2. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibi, 50. dakikada Leon Goretzka, 58. dakikada Thiago Alcantara ve 89. dakikada Serge Gnabry ile 3 gol daha bularak karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Schalke 04'te milli futbolcu Ozan Kabak ile Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Suat Serdar, ilk 11'de başladıkları maçta 90 dakika forma giydi.

Mavi-beyazlılarda forma giyen diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu, 57. dakikada oyuna dahil oldu.

Bayern Münih, bu galibiyetle 39 puanla 2. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 33 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada bulunuyor.

Lider Leipzig deplasmanda yenildi

Bundesliga'da lider durumda bulunan Leipzig, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 2-0 mağlup oldu.

Frankfurt takımının gollerini 48. dakikada Almamy Toure ve 90+4. dakikada Filip Kostic attı.

Bu sezon üçüncü mağlubiyetini yaşayan Leipzig 40 puanla liderliğini sürdürürken, Eintracht Frankfurt 24 puanla 9. sıraya yükseldi.

Günün diğer karşılaşmalarında Borussia Mönchengladbach sahsında Mainz 05'i 3-1 ve Hertha Berlin deplasmanda Wolfsburg'u 2-1 mağlup etti.

Union Berlin sahasında Augsburg'u 2-0, Paderborn da deplasmanda Freiburg'u aynı skorla yendi.

Bundesliga'da 19. hafta, yarın oynanacak Werder Bremen-Hoffenheim ve Bayer Leverkusen-Fortuna Düsseldorf karşılaşmalarıyla tamamlanacak.