Robert Prosinecki: Gerçekten sahada savaşan, iyi oynayan bir takım vardı

Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşma boyunca oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Çok önemli mücadeleydi ve biz maça çok iyi başladık. Golü bulduk, oyunun kontrolü bizdeydi, rakibi oynatmadık." dedi.

Maçı bitirebilecek şansları yakaladıklarını ifade eden Prosinecki, şunları kaydetti:

"Ardından ikinci yarı Ankaragücü 10 kişi kaldı, oyunun kontrolü yine bizdeydi. 4'e 1 pozisyon yakaladık, inanılmaz bir şekilde kaçırdık. Maçı bitirebilecek şansları elde ettik, onlardan da yararlanamadık. Ankaragücü, biz atamayınca geldi ve golü attı. Değişimimiz ve gelişimimiz çok iyi. Gerçekten sahada savaşan, iyi oynayan bir takım vardı. Oyuncularımın önceki sonuçlardan kaynaklı öz güven eksikliği var. Tabiri caizse kazanmaktan korkuyoruz. Bir şekilde golü atamamamızın sebebi buydu ama havlu atmıyoruz, biz buradayız. Kayserispor gerçekten bugün gösterdiği futbolu galibiyetlerle taçlandırıp yoluna devam edecek . Bundan kimsenin şüphesi olmasın, ileride çok daha iyi olacağız."

Erkan: "Alınan bir puanın bizi ileriye taşıyacağını düşünüyorum"

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, 3 puan düşüncesiyle geldikleri Kayseri'den 1 puanla döndüklerini söyledi.

Maç boyunca oyunda değişkenliklerin yaşandığını dile getiren Erkan, "Her iki takımın da içerisinde bulunduğu ortam dikkate alındığında, zor bir karşılaşma olacağı belliydi. 3 puan düşüncesiyle geldiğimiz maçta 1 puanın da bizi ileriye taşıyacağı düşüncesiyle mücadele ettik. Oyun, kendi içerisinde çok değişkenlikler gösterdi. Bazı şeyler planladığımız gibi gitmedi. Oyun içinde bazı değişikliklere gittik." diye konuştu.

İkinci yarı oyunda dengeyi sağladıklarını aktaran Erkan, şunları ifade etti:

"Geriye düştüğümüzde beraberliği sağlamak için ileriye gittik ama bunlarda başarılı olamadık. İkinci yarı başladığında golü bulmak için değişiklik düşünüyorduk, çok erken kart gördüğümüz için bu düşüncemiz kesintiye uğradı. Risk alarak 3'lü savunmaya döndük. Bu riskli gibi görülse de bizim oyun planımıza yatkın bir sistem. İki aktif kenar oyuncumuz var. Oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. Duran topta golü bulduk. Akabinde verilen bir penaltı vardı, onun iptal edilmesi çocukların direncini artırdı. Son saniyede Scarione'nin pozisyonu gol olsa buradan 10 kişiyle beklediğimizin üzerinde skorla, moralle gidebilirdik. Bugün oynanan oyun, alınan bir puanın bizi ileriye mutlu şekilde taşıyacağını düşünüyorum."