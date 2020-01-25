Vedat Muriç: Golümü depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muriç maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu attığı golü ve alınan galibiyeti, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden Miraç Can Dişçi'ye armağan etti.

İşte Muriç'in açıklamalarından satır başları:

"Elazığ'da Malatya'da yaralılara acil şifalar. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanının başına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum."

"Geldiğim günden beri ilk defa bu kadar yorulduğumu hissettim, gerçekten tempolu oldu. Rakibin orta sahasında da tempolu oyuncular var normalde, onlar da nefes nefese kaldı."

"Rakibe pozisyon vermememiz sevindirici bir olay, ilk haftalarda bunu pek fazla başaramıyorduk. Çok pozisyona giriyoruz ama daha çok atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar net pozisyona girdikten sonra farkı açmamız gerektiğini düşünüyorum. "

"Skoru aldık, 3 puanı aldık, önemli bir galibiyet aldık. İnşallah bu galibiyet şampiyonluğu ateşleyen bir galibiyet olacak."