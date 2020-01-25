Ziraat Türkiye Kupası’nda müthiş eşleşmeler

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan takımların temsilcileri katıldı. Eşleşmeler şu şekilde gerçekleştirdi:Trabzonspor-BB.Erzurumspor, GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe, Antalyaspor- DG. Sivasspor, A.Alanyaspor-Galatasaray,Trabzonspor-B. B. Erzurumspor/GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe, Antalyaspor- Sivasspor/A. Alanyaspor-Galatasaray. Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat, rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak.GMK Kırklarelispor Başkanı Volkan Can kurada Fenerbahçe ile eşleşince mutlu oldu ve yöneticisiyle mini bir kutlama jesti yaptı. Can "Turu geçtikten sonra zaten dedik ki, Fenerbahçe Kırklareli'ne gelsin.Çünkü biz Kırıkkale ile Kırklareli'nin artık karıştırılmasını istemiyorduk. Bu konu hakkında bayağı önümüz açıldı" ifadelerini kullandı.Kura çekimi öncesi konuşan TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır bu turnuvaya sponsorluk yapıyorlar. Bir teşekkürü deve bu güzel oyunun evlerimize gelmesini sağladılar" dedi.Kupada final yolu kısaldı. Bu turdan itibaren hiçbir takımın rotasyon lüksü olamaz. Erzurum'un Beşiktaş karşısında performansı, Kırklareli'nin Başakşehir'i elemesi çeyrek finalde herkesin işi sıkı tutmasını gerektiriyor. Alanya yarışın içindeki bir takım gücü belli.Trabzon bir önceki turda bariz hakem hatasına rağmen çeyrek finale kalmayı başardı. 1. Lig'de şampiyonluk yarışı veren Erzurum ile iki keyifli maçlarını izleyeceğiz. Kırklareli de Başakşehir gibi bir takımı eleyerek kupaya büyük bir renk kattı. F.Bahçe karşısında da ellerinden geleni yapacaklar.