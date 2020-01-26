Aldatan sahada aldatmayan yok!

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Vedat Muriqi'in G.Antep maçında gördüğü kırmızı kartın ardından cezasını kupada çekip Başakşehir maçında sahada olması ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gümüşdağdiyerek tepkisini dile getirirken TFF'nin de daha önce yaptıkları başvuruyu dikkate bile almadığına vurgu yaptı. Gümüşdağ, şunları söyledi:8 Ocak'ta TFF'ye mail attık. Maili bile açmamışlar. İşlerine baksınlar.Aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oyuncu sahada değildi.Vedat Muriqi aldatan bir oyuncu oldu. TFF'nin asli görevi etik değerleri korumaktır. Şunu da belirteyim, Vedat Muriqi olmasaydı da Fenerbahçe bizi yenerdi. Maçta skora tesir edecek hakem hatası yoktu. Bu oyunu hakeme bağlamak doğru olmaz."