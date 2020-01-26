Aldatan sahada aldatmayan yok!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Vedat Muriqi'in G.Antep maçında gördüğü kırmızı kartın ardından cezasını kupada çekip Başakşehir maçında sahada olması ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ "Aldatan sahada, aldatmayan sahada yok"
diyerek tepkisini dile getirirken TFF'nin de daha önce yaptıkları başvuruyu dikkate bile almadığına vurgu yaptı. Gümüşdağ, şunları söyledi: "TFF'nin talimatı değiştirmesi gerektiğini söylüyorum. G.Saray, Trabzonspor ve biz, kupadaki cezalı oyuncularımızı ligde oynatamadık.
8 Ocak'ta TFF'ye mail attık. Maili bile açmamışlar. İşlerine baksınlar.
FENERBAHÇE BU MAÇI YİNE KAZANIRDI AMA...
Aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oyuncu sahada değildi. Siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz.
Vedat Muriqi aldatan bir oyuncu oldu. TFF'nin asli görevi etik değerleri korumaktır. Şunu da belirteyim, Vedat Muriqi olmasaydı da Fenerbahçe bizi yenerdi. Maçta skora tesir edecek hakem hatası yoktu. Bu oyunu hakeme bağlamak doğru olmaz."