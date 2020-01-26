Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz kimdir? Rıdvan Yılmaz kaç yaşında nereli?

2001 İstanbul doğumlu genç yıldız Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı lig maçına ilk 11'de başladı. Genç oyuncunun ismini ilk 11'de gören taraftarlar, Rıdvan Yılmaz kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aramaya başladı. Beşiktaş alt yapısında yetişen ve sol bek mevkiinde görev yapan genç oyuncuya ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik.

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz Beşiktaş A Takım kadrosunda yer almaktadır. Genç yaşta profesyonel sözleşme imzalamış ve 2019 sezonunda bazı maçlarda ilk 18'e giren isim olmuştur. İlk defa A takım kadrosuna 2019 sezonunda Kayserispor maçında dahil olmuştur.

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rıdvan Yılmaz, Boğa burcudur. İstanbul doğumludur ancak aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır. Ailesi Sultangazi'de oturmaktadır. Beşiktaş alt yapısında yetişen genç futbolcu sol bekte görev yapmaktadır.