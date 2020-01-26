Camı kırıp camcı oldular

BUGÜN NELER OLDU

FenerbahçeBaşkan Vekili Semih Özsoy maçın ardından takıma övgüler yağdırdı. Çok sayıda sorunla uğraştıklarını ve kuruş hesabını bile yaptıklarını belirten Özsoy şöyle devam etti: "Limitte bütün imkânları seferber ettik. Transfer yapamasak da bu takım fazlasıyla yeter. Ersun hoca ve oyuncuları şampiyonluğu getirir. Trabzon maçına güçlü gidiyoruz, inşallah o maçı da kazanıp döneceğiz. Vedat Muriqi niyet okumayla sevk edildi. Biz bu filmi çok gördük. Kaybettirip sonra buldurduk diye sevindiler. Camı kırıp, sonra kapının önünden camcı olarak geçenler var. "