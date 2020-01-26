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Camı kırıp camcı oldular

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Camı kırıp camcı oldular
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy maçın ardından takıma övgüler yağdırdı. Çok sayıda sorunla uğraştıklarını ve kuruş hesabını bile yaptıklarını belirten Özsoy şöyle devam etti: "Limitte bütün imkânları seferber ettik. Transfer yapamasak da bu takım fazlasıyla yeter. Ersun hoca ve oyuncuları şampiyonluğu getirir. Trabzon maçına güçlü gidiyoruz, inşallah o maçı da kazanıp döneceğiz. Vedat Muriqi niyet okumayla sevk edildi. Biz bu filmi çok gördük. Kaybettirip sonra buldurduk diye sevindiler. Camı kırıp, sonra kapının önünden camcı olarak geçenler var. "
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