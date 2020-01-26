Elazığ için tek yürek

Spor camiası, 6.8 şiddetinde depremle sarsılan Elazığ şehrinin yaralarına merhem olabilmek için harekete geçti. Federasyonlar, kulüpler ve dernekler başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımlarken Antalyaspor
, Y. Malatyaspor
, Samsunspor
, Başkent Akademi, Erzurumspor
, Balıkesir, Bandırmaspor
, Kastamonu, Adana Demir ve
Boluspor maçlarının hasılat gelirlerini depremzedelere bağışlama kararı aldı. Denizlispor
da Antalyaspor ile dış sahada oynayacağı karşılaşmanın deplasman tribünü gelirlerini bağışlayacağını açıkladı. Dünkü Kayserispor-Ankaragücü maçında taraftarlar, deprem bölgesine götürülmek üzere atkı ve berelerini sahaya attı. Erzurum Beşiktaşlılar Derneği, 1903 adet battaniyeyi Elazığ'a yolladı. Beşiktaş, bugün Göztepe maçı öncesi Kızılay ile birlikte statta stant açarak kışlık eşya toplayacak. Siyah-beyazlılar ayrıca basketbol takımının da salı günü Neptunas ile oynayacağı maçta yardım organizasyonu düzenleyeceklerini duyurdu.
Tarafların sahaya atacakları atkı ve berelerin depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi. Konyaspor, taraftarlarına "Konyastore'dan alışveriş yap, Elazığ'a gönder"
çağrısında bulundu. Bu arada Barcelona ve Tractor Sazi kulüpleri, Sosa, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü, Mesut Özil, Mario Lemina, Bafetimbi Gomis ve Merih Demiral,
sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdiler.
GÖZTEPE STAT AÇILIŞINDA EĞLENCE YAPMAYACAK
Göztepe, 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki ilk maçında bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler, açılış maçında deprem nedeniyle eğlence yapılmayacağını açıkladı. Kapasitesi 20 bin 40 olan statta satışa sunulan biletlerin hepsi tükendi.
YENİ MALATYA TRABZONSPOR MAÇI ERTELENDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor'un yarın saat 20.00'de Malatya'da oynayacağı müsabakanın, ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Öte yandan bugün oynanacak Tuzlaspor-Elazığspor, Elazığ Belediyespor-Payasspor maçlarının da ertelendiği belirtildi. Karşılaşmaların oynanacağı tarih ise açıklanmadı.