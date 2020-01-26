Elazığ için tek yürek

GÖZTEPE

Spor camiası, 6.8 şiddetinde depremle sarsılan Elazığ şehrinin yaralarına merhem olabilmek için harekete geçti. Federasyonlar, kulüpler ve dernekler başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımlarken, Başkent Akademi,, Balıkesir,, Kastamonu,Boluspor maçlarının hasılat gelirlerini depremzedelere bağışlama kararı aldı.da Antalyaspor ile dış sahada oynayacağı karşılaşmanın deplasman tribünü gelirlerini bağışlayacağını açıkladı. Dünkü Kayserispor-Ankaragücü maçında taraftarlar, deprem bölgesine götürülmek üzere atkı ve berelerini sahaya attı. Erzurum Beşiktaşlılar Derneği, 1903 adet battaniyeyi Elazığ'a yolladı.Tarafların sahaya atacakları atkı ve berelerin depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi. Konyaspor, taraftarlarınaçağrısında bulundu. Bu aradasosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdiler.Göztepe, 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki ilk maçında bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler, açılış maçında deprem nedeniyle eğlence yapılmayacağını açıkladı. Kapasitesi 20 bin 40 olan statta satışa sunulan biletlerin hepsi tükendi.Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor'un yarın saat 20.00'de Malatya'da oynayacağı müsabakanın, ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Öte yandan bugün oynanacak Tuzlaspor-Elazığspor, Elazığ Belediyespor-Payasspor maçlarının da ertelendiği belirtildi. Karşılaşmaların oynanacağı tarih ise açıklanmadı.