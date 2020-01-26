İtiraz edildi

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enizlispor ile oynanan Türkiye Kupası maçında hakem Ali Şansalan, ayak bileğine darbe alan Nwakaeme'ye sarı kart göstermişti. Oyuncu, kendisine gösterilen karta itiraz edince ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kalmıştı. Maçın ardından soyunma odası koridorlarında Trabzonsporlu yöneticilere, "Hatalı karar verdim, üzgünüm" itirafında bulunan hakem Ali Şansalan'ın, bu ifadelerini raporuna da yazması bekleniyor. Trabzonspor Hukuk Kurulu, vakit kaybetmeden Denizli ile oynanan maçta hakem Ali Şansalan'ın Nwakaeme'ye haksız kart gösterdiği gerekçesi ile Tahkim Kurulu'na resmi itirazda bulundu. Trabzonspor kulübü yetkilileri kartın iptal edilmesini bekliyor.