Konya'da Fatih Terim coşkusu

Arda Turan'ın yeniden Galatasaray'a dönmesi konusunda fikir ayrılığı yaşayan başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındakiBaşkan Cengiz, Terim'in adını vermeden yaptığı açıklamalarda 'Son söz yönetimindir, gerekirse yollar ayrılır' mesajı vermişti. Bu gelişmelerin ardında dün takım Konya'ya gitti. Havaalanında Fatih Terim ilgi odağı oldu. Hocaya çiçek ve atkı verildi. Bu arada başkan Mustafa Cengiz'in bugünkü maça gitmeyeceği öğrenildi.Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yapmak istemeyen Galatasaray'da Konyaspor maçına büyük önem veriliyor. Fatih Terim Konya yolculuğu öncesi futbolcularını ''Artık her maçımız final. Şampiyonluk için galibiyet serisi yakalamalıyız'' diyerek motive etti.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak dün takımla birlikte Konya'ya gitti. Albayrak'ın yüzünün asık olması dikkat çekti.Galatasaray Konya'yayoksun gitti.Rizespor ile oynanan kuparövanşında Donk'u dinlendirenFatih Terim,Genç Emin Bayram yedek stoperolarak kulübede oturacak. Bumaç öncesi 3 futbolcu kart sınırındabulunuyor.G.Saray, ligde Konyaspor'a 26 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, yeşil-beyazlı rakibine karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Geride kalan 26 karşılaşmada Aslan 19 kez galip gelirken, 7 maç da berabere bittiFatih Terim ile Aykut Kocaman bugüne kadar 14 kez birbirine rakip oldu. Galibiyetlerde Terim'in, Kocaman'a 5-3 üstünlüğü var. Gollerde ise durum 19-16

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