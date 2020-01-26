MAÇ SONUCU | Kocaelispor 5 - 3 Cizrespor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 9 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan ve en yakın rakibi Fethiyespor'a 11 puan fark atan Kocaelispor taraftarı önünde play-off mücadelesi veren Cizrespor'u konuk etti.

Kocaeli Stadyumu'ndan oynanan zorlu karşılaşmaya taraftarın büyük ilgisi vardı. 10 binin üzerinde Yeşil-siyahlı taraftar stadyuma geldi.

Karşılaşmayı kazan taraf ev sahibi elip Kocaelispor oldu. Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller Ali Han Tunçer (2), Sefa Narin, Gökdeniz Bayrakdar ve Burak Süleyman'dan geldi. Cizrespor'un gollerini ise Ercan Çapar, Niyazi Çolak ve Şemsettin Ender Kılıç kaydetti.

KOCAELİSPOR'DAN ELAZIĞ DEPREM MAĞDURLARINA YARDIM

TFF 3. Lig temsilcilerinden Kocaelispor, yarın oynanacak Cizrespor maçının tüm geliri ile yönetimin toplayacağı bağışları, Elazığ depremi mağdurlarını gönderme kararı aldı.

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta lider olarak mücadelesini sürdüren Kocaelispor, yarın oynanacak Cizrespor maçının tüm gelirini Elazığ depremi mağdurlarına bağışlayacak. Yönetim kurulu tarafından alınan kara hakkında yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem felaketi, tüm yurdumuzu olduğu kadar Kocaelispor camiamızı da derinden üzmüştür. Aldığımız karar doğrultusunda dualarımızın yanı sıra maddi desteklerimizle de Elazığ halkının yanında olmak istiyoruz. Devletimizin resmi yardım kampanyası başlatması durumunda Kocaelisporumuzun yarın Cizrespor ile oynayacağı müsabakanın bilet gelirlerini ve yönetim kurulumuzun ayrıca desteklerini bağışlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu vesileyle; depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Geçmiş olsun Elazığ! Kalbimiz ve dualarımız sizinle" ifadelerini yer verildi.

TFF 3. LİG'DE ALINAN SONUÇLAR

1. Grup:

Artvin Hopaspor-Düzcespor: 1-1

Anagold 24 Erzincanspor-Silivrispor: 0-0

Çatalcaspor-52 Orduspor: 1-3

68 Aksaray Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0

Kızılcabölükspor-Tokatspor: 3-0

Erzinspor-Çankaya FK: 1-1

2. Grup:

Ağrı 1970-Fethiyespor: 3-0

Fatsa Belediyespor-Ofspor: 3-0

Erbaaspor-Kozanspor: 0-0

Kocaelispor-Cizrespor: 5-3

Esenler Erokspor-Turgutluspor: 1-1

Kemerspor 2003-Belediye Derincespor: 2-1

3. Grup:

Pazarspor-Modafen: 4-1

Diyarbekirspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1

Somaspor-Gölcükspor: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

Osmaniyespor-Nevşehir Belediyespor: 3-2

Nazilli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

Karacabey Belediyespor-Yozgatspor 1959: 2-0