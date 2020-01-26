MAÇ SONUCU Samsunspor 2 - 0 Başkent Akademi FK | Samsunspor haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup maçında Samsunspor ile Başkent Akademi FK karşı karşıya geldi. Ertuğrul Sağlam'ın ekibi taraftarı önünde zorlu karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller Gökhan Alsan'dan geldi. Bu sonuçla Samsunspor puanını 49 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Samsunspor gelecek hafta deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

ELAZIĞ'A DESTEK

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşaN Yılport Samsunspor, maçın tribün gelirini, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletildi. Taraftara da çağrıda bulunan açıklamada, 'Yarın saat 13.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacağımız Başkent Akademi FK maçının tüm gelirleri Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacaktır. Tüm halkımızı 19 Mayıs Stadyumu'na davet ediyoruz" denilmişti.

Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Mustafa Filiz xx, Sefa Özcan xx, Samet Özkul xx



Samsunspor: Nurullah xxx, Caner xx, Burak Yılmaz xx, Veli Çetin xx, Gökhan Meral xx, Guido x (Halil İbrahim dk. 77 x), İlyas Kubilay x (Oğuz dk. 62 x), Gökhan Alsan xxx, Ferhat x, Bahattin x (Ahmethan dk. 70 x), Atabey x



Başkent Akademi FK: Necati Yılmaz x, Abdullah Çalık x, Lider Koç xx, Emrah Taysı xx, Eren Tokat x, Hazarhan x (Salih Sefercik dk. 31 x), Ahmet Karaman x (Nezir dk. 78 x), Zeki Korkmaz x, Ömer Bozan x, Mert Bayındır x (Yasin dk. 46 x), Ahmet Sun x



Goller: Gökhan Alsan (dk. 6 ve 70) (Samsunspor)



Sarı kart: Zeki (Başkent Akademi FK)