Vedat’tan gizli asist!

BUGÜN NELER OLDU

Vedat Muriqi bu sezon ligdeki 12. golünü ağlara yolladı. Kosovalı oyuncu, takımının ilk golünde de 3 rakip oyuncuyu peşinden sürüklerken Max Kruse'nin önünü açıp gizli asist yaptı!Vedat için yakın takip vardı dün tribünde. 26 Mart'ta Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kosova ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak mücadele öncesinde rakibinin en önemli silahını izlemek üzere Kuzey Makedonya'nın hocası Igor Angelovski karşılaşmayı statta takip ederken bol bol da not tuttu.