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Amaç ortalığı karıştırmak

“Biz erteleme istemedik. Senaryo açık ve net; ortalığı karıştırmak. Taraftara sesleniyorum, oyunun parçası olmayın”

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Amaç ortalığı karıştırmak
Malatya- Trabzonspor maçının deprem nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmesinin yankıları dinmek bilmiyor… Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a yaptığı bağlantıda yaşanan olaylara sert çıktı. İşte satır başları:
TFF'den arandım. Maçı ertelemek istediklerini söylediler. Malatya Başkanı Adil Gevrek'in ne düşündüğünü sordum. 'Onlar da aynı görüşte' dediler. Hüseyin Çimşir ile konuştum. 'Ne karar verilirse oynarız' dedi. Asla maçın ertelenmesi yönünde bir talebimiz olmadı.

GEVREK İSPATA MECBURDUR

Adil Gevrek bizi erteletme için itham ediyorsa bunu ispata mecburdur.
İrdelenmesi gereken konu bu konuyla hiç ilgisi olmayan bir kulübün bu işin içine girmesi.
Hâlâ göçük altında kalan insanlarımız var. Bu mu bizim gündemimiz!
Yok 3 puanmış, yok şampiyonluk yarışıymış, yok Nwakaeme cezalıymış...
Lanet olsun öyle 3 puana. Kararı federasyona bıraktık, 'Ne karar alırsanız uyacağız' dedik. Bu mu canınızı sıktı?"

U17 OYUNCULARIYLA YENDİM

Bir kulübün başkanı ısrarla 3 haftadır bizi kendilerinin yazdığı senaryonun içine çekmeye çalışıyor.
1996'da ne olduysa şu anda birebir aynısını yapmaya çalışıyorlar. tiyatronun parçası olmayın.
Kart sınırında oyuncumuz varmış.
Geçen sene Fenerbahçe maçını, ilk defa forma giyen U17 takımının kalecisi ve stoperi ile oynadım. Bunlar ne çabuk hafızalardan silindi?
Oynanan senaryo ortalığı karıştırmak, açık ve net.

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