Amaç ortalığı karıştırmak

Malatya- Trabzonspor maçının deprem nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmesinin yankıları dinmek bilmiyor… Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a
yaptığı bağlantıda yaşanan olaylara sert çıktı. İşte satır başları:
TFF'den
arandım. Maçı ertelemek istediklerini söylediler. Malatya Başkanı Adil Gevrek'in ne düşündüğünü sordum. 'Onlar da aynı görüşte' dediler. Hüseyin Çimşir ile konuştum. 'Ne karar verilirse oynarız' dedi. Asla maçın ertelenmesi yönünde bir talebimiz olmadı.
GEVREK İSPATA MECBURDUR
Adil
Gevrek bizi erteletme için itham ediyorsa bunu ispata mecburdur.
İrdelenmesi
gereken konu bu konuyla hiç ilgisi olmayan bir kulübün bu işin içine girmesi.
Hâlâ
göçük altında kalan insanlarımız var. Bu mu bizim gündemimiz!
Yok
3 puanmış, yok şampiyonluk yarışıymış, yok Nwakaeme cezalıymış...
Lanet
olsun öyle 3 puana. Kararı federasyona bıraktık, 'Ne karar alırsanız uyacağız' dedik. Bu mu canınızı sıktı?"
U17 OYUNCULARIYLA YENDİM
Bir
kulübün başkanı ısrarla 3 haftadır bizi kendilerinin yazdığı senaryonun içine çekmeye çalışıyor.
1996'da ne olduysa şu anda birebir aynısını yapmaya çalışıyorlar. tiyatronun parçası olmayın.
Kart
sınırında oyuncumuz varmış.
Geçen sene Fenerbahçe maçını, ilk defa forma giyen U17 takımının kalecisi ve stoperi ile oynadım.
Bunlar
ne çabuk hafızalardan silindi?
Oynanan
senaryo ortalığı
karıştırmak, açık ve net.