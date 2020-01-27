Amaç ortalığı karıştırmak

Malatya- Trabzonspor maçının deprem nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmesinin yankıları dinmek bilmiyor… Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğluyaptığı bağlantıda yaşanan olaylara sert çıktı.arandım. Maçı ertelemek istediklerini söylediler. Malatya Başkanı Adil Gevrek'in ne düşündüğünü sordum. 'Onlar da aynı görüşte' dediler. Hüseyin Çimşir ile konuştum. 'Ne karar verilirse oynarız' dedi.Gevrek bizi erteletme için itham ediyorsa bunu ispata mecburdur.gereken konu bu konuyla hiç ilgisi olmayan bir kulübün bu işin içine girmesi.göçük altında kalan insanlarımız var. Bu mu bizim gündemimiz!3 puanmış, yok şampiyonluk yarışıymış, yok Nwakaeme cezalıymış...olsun öyle 3 puana. Kararı federasyona bıraktık,kulübün başkanı ısrarla 3 haftadır bizi kendilerinin yazdığı senaryonun içine çekmeye çalışıyor.1996'da ne olduysa şu anda birebir aynısını yapmaya çalışıyorlar. tiyatronun parçası olmayın.sınırında oyuncumuz varmış.Bunlarne çabuk hafızalardan silindi?senaryo ortalığıkarıştırmak, açık ve net.

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