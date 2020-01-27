Gözün aydın Göztepe

AKSEL'İN

BUGÜN NELER OLDU

İzmir dün tarihi günlerinden birini yaşadı.Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar ve yaptıkları görsel şovla mücadeleye renk kattı. Takım tribünlerin coşkusuna, galibiyetle karşılık verince açılış 3 puanla taçlandı.