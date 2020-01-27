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Gözün aydın

Spor ve Merkezi, Beşiktaş maçıyla hizmete girdi. açılışı galibiyetle yaptı

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Gözün aydın Göztepe
İzmir dün tarihi günlerinden birini yaşadı. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı. 3 saat önce tribünleri doldurmaya başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar ve yaptıkları görsel şovla mücadeleye renk kattı. Takım tribünlerin coşkusuna, galibiyetle karşılık verince açılış 3 puanla taçlandı.

GÜRSEL AKSEL'İN MEZARINDAN TOPRAK
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, stada adını veren sarı-kırmızılı takımın efsane kaptanı Gürsel Aksel'in mezarından getirilen toprağı karşılaşma öncesi stadın zeminiyle buluşturdu. Başlama düdüğü ile birlikte tribünler hep bir ağızdan "sİyan Marşı"nı söyledi.
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