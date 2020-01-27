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İşte 19. haftanın ardından 'de puan durumu

'de 19. hafta Demir Grup Sivasspor'un evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma ile geride kaldı. BtcTurk 'un Trabzonspor'u konuk edeceği ve bugün oynanması planlanan maç Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da can kaybına sebep olan deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelenirken Demir Grup Sivasspor haftayı lider tamamladı. İşte 19. haftanın ardından Süper Lig'de puan durumu...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.1.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 23:23 ABONE OL
İşte 19. haftanın ardından Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de 19. hafta, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamlandı.

Ligin 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk hesapları yapan iki takımın mücadelesinde ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

  • Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0
  • Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 1-1
  • Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
  • Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0
  • Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: 0-3
  • Göztepe-Beşiktaş: 2-1
  • İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 0-3
  • Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1
  • BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: (Ertelendi)

Puan durumu

Süper Lig
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 12 5 2 38 18 20 41
2. FENERBAHÇE 19 11 4 4 38 21 17 37
3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 19 10 6 3 36 20 16 36
4. TRABZONSPOR 18 10 5 3 41 19 22 35
5. AYTEMİZ ALANYASPOR 19 10 5 4 38 18 20 35
6. GALATASARAY 19 9 6 4 28 16 12 33
7. BEŞİKTAŞ 19 9 3 7 29 26 3 30
8. GÖZTEPE 19 8 5 6 24 21 3 29
9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 18 6 6 6 33 26 7 24
10. GAZİANTEP FK 19 6 6 7 26 31 -5 24
11. ÇAYKUR RİZESPOR 19 7 3 9 20 28 -8 24
12. YUKATEL DENİZLİSPOR 19 6 4 9 20 28 -8 22
13. GENÇLERBİRLİĞİ 19 5 6 8 29 34 -5 21
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 19 4 6 9 16 27 -11 18
15. ANTALYASPOR 19 4 5 10 18 36 -18 17
16. KASIMPAŞA 19 4 3 12 27 42 -15 15
17. MKE ANKARAGÜCÜ 19 2 7 10 16 36 -20 13
18. HES KABLO KAYSERİSPOR 19 2 5 12 18 48 -30 11


Gelecek haftanın programı

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe

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İşte 19. haftanın ardından Süper Lig'de puan durumu
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