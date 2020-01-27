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, Ganalı futbolcusu 'ı sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden FK'ya kiraladı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 27.1.2020 18:23 ABONE OL
Joseph Attamah Fatih Karagümrük'te

Turuncu lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Joseph Attamah, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük FK'ya kiralanmıştır. Sezon başında kulübümüzde forma giyen, ardından Çaykur Rizespor'a kiralanan başarılı futbolcumuz, talimatlarca 'iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan oyuncuların başka bir üst ligde oynamasının engellenmesi' nedeniyle Süper Lig'den talipleri olmasına karşın sezonun ikinci yarısında bir alt ligde zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük'te forma giyecektir. Ganalı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

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Joseph Attamah Fatih Karagümrük'te
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