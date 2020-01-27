Kruse uçuşa geçti

BUGÜN NELER OLDU

Alman yıldız, son 6 haftaya 4 gol sığdırdıSüper Lig kariyerindeki ilk golünüFenerbahçeli Max Kruse, o karşılaşmayla beraber son 6 haftada 4 gol kaydetti.fileleri havalandırırken,maçlarını boş geçmedi. Kruse, Bundesliga kariyerinin en iyi dönemlerini geçirdiği Werder Bremen'de de benzer süreçler yaşamıştı.Alman futbolcu, Bundesliga'da