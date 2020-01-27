Kruse uçuşa geçti

Alman yıldız, son 6 haftaya 4 gol sığdırdı
Süper Lig kariyerindeki ilk golünü 14. haftada 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçında atan
Fenerbahçeli Max Kruse, o karşılaşmayla beraber son 6 haftada 4 gol kaydetti. 16. haftada 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinde penaltıdan
fileleri havalandırırken, 18. haftada Gaziantep ve 19. haftada Başakşehir
maçlarını boş geçmedi. Kruse, Bundesliga kariyerinin en iyi dönemlerini geçirdiği Werder Bremen'de de benzer süreçler yaşamıştı. Geçen sezon, ilk 14 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırmış, 15. haftadan itibaren ise 9 gol atmış, gol paslarıyla da takımına katkı yapmıştı.
Alman futbolcu, Bundesliga'da 15 golle tamamladığı 2016-2017 sezonunun ilk yarısında da 2 gol atmış, ikinci yarıda 13 gol bulmuştu.