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Sivasspor - maçının ilk 11'leri belli oldu

'in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, 'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet alan ve son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden kırmızı beyazlıların 40 puanı bulunuyor. 23 puanlı Çaykur Rizespor ise 11. sırada. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 19:14 ABONE OL
Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Önel yapacak. Maçın VAR hakemi Ümit Öztürk, AVAR ise Yiğit Arslan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare, Kone

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah Durak, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Moroziuk, Oğuz Kağan, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Umar Aminu, Skoda

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Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu
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