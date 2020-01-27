Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Önel yapacak. Maçın VAR hakemi Ümit Öztürk, AVAR ise Yiğit Arslan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare, Kone

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah Durak, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Moroziuk, Oğuz Kağan, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Umar Aminu, Skoda