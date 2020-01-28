Göztepe'de Halil yeniden doğdu

Geçen sezon 27'nci haftada 1-0 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası taraftarlarla tartışan ve tribünlerin tepkisini çekip bir süre kadroya alınmayan Halil, son haftalarda gösterdiği performansla futbolseverlerin yeniden sevgilisi oldu.

SON 8 MAÇTA 5 GOL

'Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar' olarak anılan deneyimli futbolcu, son 8 maçta 5 kez ağları havalandırarak takımının en büyük kozu haline geldi. Gösterdiği mücadeleyle de herkesten tam not alan Halil, şimdi gözünü milli formaya çevirdi. Göztepe'nin Beşiktaş maçını izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çeken oyuncunun ay-yıldızlı ekibimize yakın olduğu ifade edildi.

Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatan Halil'i ayrıca birçok Avrupa kulübünün de takip ettiği vurgulandı.