PFDK'dan Beşiktaş'a para ve ihtar cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı 44 sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 22.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, müsabaka sonrasında yapılan flaş röportaja 1 futbolcusunun katılım sağlamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 22.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GMG KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 21.01.2020 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz ve kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübünün, sporcularının müsabaka sonrası atletizm pistinde röportaj vermelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü malzemecisi İSMET CUCİ'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü görevlisi SERKAN KOÇTÜRK'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü görevlisi CANER BUTUŞ'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü görevlisi CEYHUN DOLUCA'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü görevlisi EFE AKSOY'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü görevlisi FURKAN ASLAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü görevlisi TUĞRUL TÜRKOĞLU'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü görevlisi TUĞŞAD TÜRKOĞLU'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü görevlisi EFE OBUZ'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü görevlisi UĞURCAN KADİR ŞENGÜL'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."