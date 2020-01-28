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SON DAKİKA: 'tan 'ye '' başvurusu!

'in 19. haftasında , deplasmanına konuk oldu. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan , '' yapıldığı gerekçesiyle maç tekrarı için 'na başvuruda bulundu.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 12:10 ABONE OL
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin konuğu oldu. Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, 45+2. dakikada Göztepe'nin Borges ile bulduğu gol öncesi kural hatası olduğu gerekçesiyle başvuruda bulundu.

NELER OLMUŞTU?

Karşılaşmada Tyler Boyd'un sakatlandığı pozisyonda oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek, daha sonra hakem atışıyla topu Göztepe'ye verdi. Pozisyonun devamında serbest vuruş kazanan Göztepe, Borges ile golü buldu. Beşiktaş cephesi, hava atışında topun kendilerine verilmesi gerektiğini ve bu nedenle bir kural ihlali olduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir."

MAÇ ÖZETİ Göztepe 2 - 1 Beşiktaş

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu!
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