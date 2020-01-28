TFF noktayı koydu: Devletin kurum ve kuruluşlarıyla görüşülerek maç ertelenmiştir

Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem
sonrası BtcTurk Yeni Malatya-Trabzonspor karşılaşması ertelenmiş, sonrasında Malatya, Fenerbahçe ve Trabzon üçgeninde bir tartışma ortamı oluşmuştu.
Arka arkaya gelen açıklamaların ardından son sözü dün Türkiye'de futbolun en yetkili merci olan Türkiye Futbol Federasyonu
söyledi. Maçın ertelenmesi sonrası kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle
açıklama yapma zorunluluğu doğduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
1023 TANE ARTÇI DEPREM!
Depremin ardından sadece söz konusu iki kulübümüzün başkanı ile değil bölgede bulunan tüm kulüplerin başkan ve temsilcileri, stadyum yetkilileri, resmi kurum ve kuruluşların görevlilerinin yanı sıra bölgeye maça gidecek takımlarımızın yetkilileri ile
sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz temasa geçerek görüşmeler yapmışlardır. Yönetim kurulumuz, bu temasların ardından yaptığı değerlendirmeler sonucu, can kayıplarımızın yarattığı üzüntü, olağanüstü durum ve artçı (1023) sarsıntıların devam etmesi nedeniyle
sadece Btc- Turk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir.
İNSAN SAĞLIĞI ÖNEMLİDİR
Yapılan görüşmelerde deprem ve devam eden artçı sarsıntılar sonucunda bölgede oluşan ortamın insan sağlığına ve karşılaşmaların huzurlu bir şekilde oynanabilmesine yönelik etkisi yönünde ifadeler kullanılmış
ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm maçları erteleme kararında olduğu taraflara ifade edilmiştir. Futbol ailemizin sağduyu içerisinde omuz omuza vererek,
ülkemizi derin üzüntüye boğan depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz.
- ANALİZ -
Murat ÖZBOSTAN: Milletten özür dileyin
TFF'nin aldığı kararı, başka türlü okumak ve sorun çıkarmak ülkemizin içinde bulunduğu durum için vicdansızlıktır...
Acıların yaşandığı, onlarca ölümün olduğu, yüzlerce yaralının hayatta kalma mücadelesi verdiği, binlerce kişinin evsiz kaldığı, binden fazla artçı sarsıntının olduğu bir bölgede
oynanacak bir futbol maçının ertelenmesinin nedenlerini sormak, soruşturmak, gariptir. Devlet, oynanmasında bir sakınca görmüşse gerisi teferruattır.
Bunu sulandırmak da bir akıl tutulmasıdır. F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamasında deprem konusunun hassasiyetine değinmiş ve ertelemenin doğru bir karar
olduğunu söylemiştir. TFF de konuyu açıklayarak noktayı koymuştur. Şimdi ortalığı karıştıran Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile F.Bahçe Kulübü Yönetimi çıkıp Türk Milleti'nden özür dilemelidir...
Yaptıkları eylemler kendi camialarından bile tepki gördü. Ülkemiz bu zor günlerde kenetlenmiştir, devlet ile millet el ele vermiştir, bölgeye her yerden yardım yağmaktadır. Fenerbahçe taraftarı da Başakşehir maçında muhteşem bir organizasyon yaptı. Durum böyleyken ertelemeyi konuşmak hem depremzedelere hem de Türk Milleti'ne karşı bir ayıptır. Bunu yazdığım ve konuştuğum için ben özür dilerim.
'MAÇ NİYE OYNANMIYOR' DEDİ TAKIMI ANTALYA'YA KAÇIRDI!
AÇıklamalarıyla ortalığı karıştıran Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek takımını Antalya'ya kampa götürdü... "Trabzonspor niye gelmiyor Malatya'ya? Maçı niye ertelediler? Burada her şey normal. Deprem varsa her yerde maçlar ertelensin" diyen Gevrek özellikle yabancı oyuncuların da isteğiyle bu hafta Alanya ile oynanacak maç için takımı 5 gün önceden Antalya'ya kampa götürdü. Bu durum sosyal medyada tepkileri daha da artırdı: "Demek ki Malatya'da çalışma koşulları da uygun değil. Başkan şov yapmış.."