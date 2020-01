TFF noktayı koydu: Devletin kurum ve kuruluşlarıyla görüşülerek maç ertelenmiştir

Elazığ ve Malatya'da yaşanansonrası BtcTurk Yeni Malatya-Trabzonspor karşılaşması ertelenmiş, sonrasındaArka arkaya gelen açıklamaların ardındansöyledi. Maçın ertelenmesi sonrasıaçıklama yapma zorunluluğu doğduğu belirtilen açıklamadaDepremin ardındansorumlu yönetim kurulu üyelerimiz temasa geçerek görüşmeler yapmışlardır. Yönetim kurulumuz, bu temasların ardından yaptığı değerlendirmeler sonucu,sadece Btc- Turk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak olanYapılan görüşmelerde deprem ve devam edenve Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm maçları erteleme kararında olduğu taraflara ifade edilmiştir.ülkemizi derin üzüntüye boğan depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz.TFF'nin aldığı kararı, başka türlü okumak ve sorun çıkarmak ülkemizin içinde bulunduğu durum içinAcıların yaşandığı,oynanacak bir futbol maçının ertelenmesinin nedenlerini sormak, soruşturmak, gariptir.Bunu sulandırmak da bir akıl tutulmasıdır.olduğunu söylemiştir. TFF de konuyu açıklayarak noktayı koymuştur.Yaptıkları eylemler kendi camialarından bile tepki gördü. Ülkemiz bu zor günlerde kenetlenmiştir, devlet ile millet el ele vermiştir, bölgeye her yerden yardım yağmaktadır. Fenerbahçe taraftarı da Başakşehir maçında muhteşem bir organizasyon yaptı. Durum böyleyken ertelemeyi konuşmak hem depremzedelere hem de Türk Milleti'ne karşı bir ayıptır.AÇıklamalarıyla ortalığı karıştıran Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek takımını Antalya'ya kampa götürdü... "Trabzonspor niye gelmiyor Malatya'ya? Maçı niye ertelediler? Burada her şey normal. Deprem varsa her yerde maçlar ertelensin" diyen Gevrek özellikle yabancı oyuncuların da isteğiyle bu hafta Alanya ile oynanacak maç için takımı 5 gün önceden Antalya'ya kampa götürdü. Bu durum sosyal medyada tepkileri daha da artırdı: "Demek ki Malatya'da çalışma koşulları da uygun değil. Başkan şov yapmış.."

