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'a transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekibi , Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı Şeytanlar 55 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve 25 milyon Euro bonus karşılığında renklerine bağladı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 29.1.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 21:05 ABONE OL
Bruno Fernandes Manchester United'a transfer oldu

Portekizli futbolcu Bruno Fernandes'in Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transferi resmi olarak açıklandı.

Portekiz'in Sporting Lizbon ve İngiltere'nin Manchester United kulüpleri, yaptıkları açıklamalarda transferin detaylarını paylaştı.

Orta saha oyuncusu Fernandes'in transferinden dolayı Manchester United'ın Sporting Lizbon'a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca başarıya göre 25 milyon avroluk ek ödemenin de olacağı belirtildi.

SPORTING'İN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİYDİ

Söz konusu 25 milyon avronun 5 milyonu, futbolcunun oynadığı maç ve attığı gollere, diğer 5 milyonu İngiliz takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına, kalan 15 milyonunun da Fernandes'in alacağı bireysel ödüllere göre dağıtılacağı kaydedildi.

Bruno Fernandes, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Sporting Lizbon'un en önemli futbolcularından biriydi. Fernandes, Sporting Lizbon formasıyla bu sezon ligde ve Avrupa'da görev yaptığı maçlarda 13 gol kaydetti.

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Bruno Fernandes Manchester United'a transfer oldu
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