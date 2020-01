Bruno Fernandes Manchester United'a transfer oldu

Portekizli futbolcu Bruno Fernandes'in Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transferi resmi olarak açıklandı.

Portekiz'in Sporting Lizbon ve İngiltere'nin Manchester United kulüpleri, yaptıkları açıklamalarda transferin detaylarını paylaştı.

Orta saha oyuncusu Fernandes'in transferinden dolayı Manchester United'ın Sporting Lizbon'a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca başarıya göre 25 milyon avroluk ek ödemenin de olacağı belirtildi.

SPORTING'İN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİYDİ

Söz konusu 25 milyon avronun 5 milyonu, futbolcunun oynadığı maç ve attığı gollere, diğer 5 milyonu İngiliz takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına, kalan 15 milyonunun da Fernandes'in alacağı bireysel ödüllere göre dağıtılacağı kaydedildi.

Bruno Fernandes, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Sporting Lizbon'un en önemli futbolcularından biriydi. Fernandes, Sporting Lizbon formasıyla bu sezon ligde ve Avrupa'da görev yaptığı maçlarda 13 gol kaydetti.

Manchester United is delighted to announce it has reached agreement with Sporting Clube de Portugal for the transfer of Bruno Fernandes.



The deal is subject to a medical and the agreement of personal terms.



A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/6bDVHszxL1