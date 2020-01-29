Helal olsun size Kara Kartallar

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 yendi. D Grubu 13. hafta maçında rakibinive'luk periyotlarla deviren Beşiktaş, bu sonuçla play-off'a kalmayı garantiledi. Karşılaşmanın devre arasında Beşiktaş taraftarı alkışlanacak bir harekete imza attı.BEŞIKTAŞ'TA Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün son kez görüşen Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi oldu. Siyah-beyazlıların 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı tecrübeli teknik adamın resmi imzası ise evrakların yetişmemesinden dolayı gecikti. Eski teknik ekibiyle çalışmaya devam edecek olan Yalçın, bugün sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.