Helal olsun size Kara Kartallar

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 yendi. D Grubu 13. hafta maçında rakibini 17-15, 38-33, 53-47
ve 76-69
'luk periyotlarla deviren Beşiktaş, bu sonuçla play-off'a kalmayı garantiledi. Karşılaşmanın devre arasında Beşiktaş taraftarı alkışlanacak bir harekete imza attı. İlk yarının bitmesine 6 salise kala, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenenlere yardım için sahaya atkı ve bere attı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de tribünlere eşlik etti.
Yalçın bugün imzalıyor
BEŞIKTAŞ'TA Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün son kez görüşen Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi oldu. Siyah-beyazlıların 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı tecrübeli teknik adamın resmi imzası ise evrakların yetişmemesinden dolayı gecikti. Eski teknik ekibiyle çalışmaya devam edecek olan Yalçın, bugün sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.