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2 - 1 (MAÇ SONUCU)

, çeyrek final maçında 'yı 44. dakikada Antonio Candreva ve 67. dakikada Nicolo Barella'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Antonio Conte yönetimindeki Inter'de, Tottenham'dan transfer edilen 20 milyon Euro karşılığında Tottenham'dan transfer edilen Christian Eriksen ve sezon sonuna kadar kiralanan Victor Moses 74. dakikada oyuna girdi.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 00:43 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 00:47 ABONE OL
Inter 2 - 1 Fiorentina MAÇ SONUCU

İtalya Kupası çeyrek final maçında Inter, Fiorentina'yı konuk etti.

TSİ 22.45'te başlayan ve San Siro'da oynanan maçta Antonio Conte'nin çalıştırdığı Inter, Antonio Candreva ve Nicolo Barella'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Fiorentina'nın tek golü 60. dakikada Martin Caceres'ten geldi.

Inter'de, Tottenham'dan 20 milyon Euro bedelle transfer edilen Christian Eriksen 66, sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı oyuncu Victor Moses ise 74. dakikada oyuna girdiler.

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Inter 2 - 1 Fiorentina (MAÇ SONUCU)
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