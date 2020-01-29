Inter 2 - 1 Fiorentina (MAÇ SONUCU)

İtalya Kupası çeyrek final maçında Inter, Fiorentina'yı konuk etti.

TSİ 22.45'te başlayan ve San Siro'da oynanan maçta Antonio Conte'nin çalıştırdığı Inter, Antonio Candreva ve Nicolo Barella'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Fiorentina'nın tek golü 60. dakikada Martin Caceres'ten geldi.

Inter'de, Tottenham'dan 20 milyon Euro bedelle transfer edilen Christian Eriksen 66, sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı oyuncu Victor Moses ise 74. dakikada oyuna girdiler.