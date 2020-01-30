Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Arouna Kone'den Sivasspor'a kötü haber

'den 'a kötü haber

'in lideri Demir Grup , Çaykur Rizespor maçında sakatlanan golcü oyuncusu 'nin, sol bacak ön üst adalesinde seviye 2'ye yakın düzeyde yırtık sebebiyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Açıklamada Fernando Andrade ve Kone'nin dışında takımda herhangi bir sakatlığın bulunmadığı belirtildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 30.1.2020 21:23 ABONE OL
Arouna Kone'den Sivasspor'a kötü haber

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların internet sitesinden Arouna Kone'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kone'nin ligin 19. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlandığını anımsatan Ayyıldız, karşılaşma sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, oyuncunun sol bacak ön üst adalesinde "seviye 2"ye yakın düzeyde yırtık tespit edildiğini belirtti.

Ayyıldız, Arouna Kone'nin tedavisinin 3-4 hafta sürmesinin planlandığını aktararak, kırmızı-beyazlı ekipte, Fernando Andrade ve Arouna Kone'nin dışında sakatlığı olan başka sporcu bulunmadığını ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Arouna Kone'den Sivasspor'a kötü haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN