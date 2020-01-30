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'te Boateng, Goretzka'ya yumruk attı!

Alman devi 'te gündeme bomba gibi düşen bir olay meydana geldi. Bayern Münih'in Alman stoperi kendisine sert bir faul yapan takım arkadaşı ’ya yumruk attı. İkili daha sonra Twitter'dan barış pozu paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:42 ABONE OL
Bayern Münih'te Boateng, Goretzka'ya yumruk attı!

Bayern Münih'in isimlerinden Jerome Boateng ile Leon Goretzka arasında yumruklar konuştu. Bild'de yer alan habere göre Goretzka'in Boateng'e bir pozisyonda sert bir müdahele yaptığı ve gerilimin başladığı aktarıldı. Sert faulün ardından çılgına dönen Boateng'in takım arkadaşı Goretzka'ya yumruk attığı ifade edildi.

Sinirler iyice gerilirken araya giren Robert Lewandowski, tansiyonun düşmesini sağladı. Ardından takımın teknik direktörü Hans-Dieter Flick'in müdahelesiyle iki yıldız arasındaki gerilim sona erdi, kavganın büyümesi önlendi.

MÜLLER'LE DE TARTIŞMIŞTI

25 yaşındaki Alman oyuncu Goretzka'nın bu olayı ilk değil. Başarılı oyuncu, kısa süre önce takımın en önemli isimlerinden Thomas Müller ile de antrenmanda tartışmıştı. Bayern Münih yönetimi, iki oyuncuya da herhangi bir yaptırım uygulamamıştı.

BARIŞTILAR

Olaydan çok kısa bir sonra Goretzka ile Boateng barıştı. Goretzka'nın sosyal medya hesabından bu iki kareyi paylaşmasının ardından Bavyera ekibinin taraftarları, gönderiyi mesaj ve beğeni yağmuruna tuttu.

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Bayern Münih'te Boateng, Goretzka'ya yumruk attı!
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