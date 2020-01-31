Emre Can, Borussia Dortmund'a transfer oldu

Borussia Dortmund, Juventus'tan Emre Can'ı kadrosuna kattı.

Emre Can'ı sezon sonuna kadar kiralayan Dortmund, sezon sonunda 25 milyon euro zorunlu satın alma bedelini ödeyerek oyuncunun bonservisini alacak.

Juventus'ta Pjanic, Bentancur, Rabiot ve Matuidi'nin arkasına düşen ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna da alınmayan Emre Can, Julian Weigl'ın Benfica'ya transferinin ardından Dortmund'da oluşan boşluğu dolduracak.

GUARDIOLA DÖNEMİNDE A TAKIMA YÜKSELMİŞTİ

Bayern Münih altyapısında yetişen ve Guardiola döneminde A takıma yükselen Emre Can, 2013 yazında 5 milyon euro bonservisle Leverkusen'e, 1 yaz sonra ise 12 milyon euro karşılığı Liverpool'a transfer oldu.

26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen yaz bonservissiz olarak Liverpool'un yolunu tuttu. Sarri döneminde gözden düşen Emre Can, bu sezon 8 maçta toplam 279 dakika süre aldı.

