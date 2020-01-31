İspanya Kral Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları oynandı. La Liga'da zirve iddiasını sürdüren Sevilla, kupada da yoluna devam etmek istiyordu. Çeyrek finale kalma mücadelesinde La Liga 2 ekiplerinden Mirandes ile karşılaşan Sevilla, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller 7. ve 30. dakikalarda Aias ve 85. dakikada Alvarı Rey'den geldi. Sevilla'nın tek golünü ise 90. dakikada Nolito kaydetti.

Mirandes, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı.