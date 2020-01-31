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'ya son 16 turunda şok! Maç sonucu: Mirandes 3 - 1 Sevilla

'da zirve iddiasını sürdüren ve 21 hafta sonunda 38 puanla lider 'in 8 puan gerisinde 3. sırada bulunan , 'nda büyük bir şok yaşadı. son 16 turunda La Liga 2 takımlarından Mirandes'e konuk olan Sevilla, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Mirandes büyük bir sürprize imza atarak adını yazdırdı.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 10:34 ABONE OL
Sevilla'ya Kral Kupası son 16 turunda şok! Maç sonucu: Mirandes 3 - 1 Sevilla

İspanya Kral Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları oynandı. La Liga'da zirve iddiasını sürdüren Sevilla, kupada da yoluna devam etmek istiyordu. Çeyrek finale kalma mücadelesinde La Liga 2 ekiplerinden Mirandes ile karşılaşan Sevilla, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller 7. ve 30. dakikalarda Aias ve 85. dakikada Alvarı Rey'den geldi. Sevilla'nın tek golünü ise 90. dakikada Nolito kaydetti.

Mirandes, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

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Sevilla'ya Kral Kupası son 16 turunda şok! Maç sonucu: Mirandes 3 - 1 Sevilla
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