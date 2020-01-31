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'nda şölen 4 Şubat’ta başlıyor

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen 4 Şubat’ta başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının tarihleri belli oldu. Açılış karşılaşması Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekibi BB. Erzurumspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. 4,5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

4 Şubat Salı
20.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

5 Şubat Çarşamba
14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

6 Şubat Perşembe
20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Antalya)
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Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen 4 Şubat’ta başlıyor
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