Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen 4 Şubat’ta başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının tarihleri belli oldu. Açılış karşılaşması Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekibi BB. Erzurumspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. 4,5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
4 Şubat Salı
20.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
5 Şubat Çarşamba
14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
6 Şubat Perşembe
20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Antalya)