Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen 4 Şubat’ta başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının tarihleri belli oldu. Açılış karşılaşması Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekibi BB. Erzurumspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. 4,5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:20.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Antalya)