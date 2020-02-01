Atatürk Olimpiyat Stadı tam not aldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nın tam not aldığını açıkladı. Yardımcı şöyle konuştu: "Arkadaşlarımız neredeyse haftanın yedi günü 24 saat çalışıyor.UEFA'nın yaptığı son incelemelerde, Atatürk Olimpiyat Stadı ve yapılan hazırlıklar tam not almıştır.