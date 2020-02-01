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Atatürk Olimpiyat Stadı tam not aldı

, Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yapacak stat için yetkililerinin tam not verdiğini ifade etti

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Atatürk Olimpiyat Stadı tam not aldı
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nın tam not aldığını açıkladı. Yardımcı şöyle konuştu: "Arkadaşlarımız neredeyse haftanın yedi günü 24 saat çalışıyor. Stadın kapasitesi 72 bine ulaştı. UEFA'nın yaptığı son incelemelerde, Atatürk Olimpiyat Stadı ve yapılan hazırlıklar tam not almıştır. Umarım bu final, bundan sonra gelecek önemli organizasyonların habercisi olacaktır."
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Atatürk Olimpiyat Stadı tam not aldı
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