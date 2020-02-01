Cengiz Ünder sessiz kaldı! Sassuolo 4 - 2 Roma (MAÇ SONUCU)

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Sassuolo'ya konuk oldu.
Mapei Stadyumu'nda oynanan maçta Sassuolo; Francesco Caputo (2), Filip Djuricic ve Jeremie Boga'dan bulduğu gollerle Roma'yı 4-2 mağlup ederek puanını 26'ya yükseltti.
Roma bu sonuçla 39 puanda kalırken milli oyuncu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 66 dakika sahada kaldı.
Konuk ekibin gollerini Edin Dzeko ve Jordan Veretout (p) attı.
Roma'da ayrıca Lorenzo Pellegrini 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.