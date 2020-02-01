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sessiz kaldı! 4 - 2 (MAÇ SONUCU)

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında milli oyuncu 'in formasını giydiği , 'ya konuk oldu. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayıp 66 dakika sahada kaldığı maçta Sassuolo, Roma'yı Francesco Caputo (2), Filip Djuricic ve Jeremie Boga'nın attığı gollerle 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Sassuolo puanını 26'ya yükseltirken Roma 39 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 00:43 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 00:46 ABONE OL
Cengiz Ünder sessiz kaldı! Sassuolo 4 - 2 Roma MAÇ SONUCU

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Sassuolo'ya konuk oldu.

Mapei Stadyumu'nda oynanan maçta Sassuolo; Francesco Caputo (2), Filip Djuricic ve Jeremie Boga'dan bulduğu gollerle Roma'yı 4-2 mağlup ederek puanını 26'ya yükseltti.

Roma bu sonuçla 39 puanda kalırken milli oyuncu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 66 dakika sahada kaldı.

Konuk ekibin gollerini Edin Dzeko ve Jordan Veretout (p) attı.

Roma'da ayrıca Lorenzo Pellegrini 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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Cengiz Ünder sessiz kaldı! Sassuolo 4 - 2 Roma (MAÇ SONUCU)
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