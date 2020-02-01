Cumartesi gecesi ateşi

Hüseyin Çimşir

Ligin en genç teknik direktörü durumunda bulunan Hüseyin Çimşir (40), hocalık kariyerinin ilk derbi müsabakasına çıkacak. Çimşir ile Trabzonspor üç maçta iki galibiyet, bir mağlubiyet aldı.



FIRTINA'DA KİLİT ADAM SOSA

Trabzonspor'da ikinci baharını yaşayan Arjantinli Sosa, performansı ile lige damga vurdu. Maç başına 3.2 kilit pas ortalaması bulunan yıldız oyuncu, Sörloth'un da başarısında başrolde yer aldı. Sosa, sıkça bireysel hata yapan Fenerbahçe savunma hattına karşı Hüseyin Çimşir'in en önemli kozlarından biri olacak.



2011'den bu tarafa 19. haftalar itibariyle en fazla puan topladığı ve gol attığı sezonu yaşayan Trabzonspor, rakip atağı kesme değerlerinde de lige damga vurdu. Bordo-mavili takım, maç başına 18,8 olan rakip atağı kesme değeriyle ligin zirvesine yerleşti.



41 golle ligin en çok isimden geldi ve ikinci sıraya yerleşti. gol atan takımı olan Trabzonspor, bu gollerin 26'sını akan oyun ataklarıyla bularak bu alanda da zirveye yerleşti.



Norveçli oyuncu Sörloth, girdiği pozisyonların yüzde 56,5'ini gole çevirirken, Fenerbahçeli Vedat Muriqi'in bu yüzdesi 42.9 oldu.

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Başakşehir karşısında sergilenen üstün futbolun getirdiği moralle zorlu mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kritik eşik olarak gördüğü Trabzon'dan zaferle dönmenin peşinde



Ersun Yanal

Trabzonspor'a kariyeri boyunca 24 kez rakip olan Ersun Yanal, bu maçlarda 6 galibiyet, 11 beraberlik aldı. Yanal'ın ekipleri sahadan 7 kez mağlup ayrıldı.



KANARYA PES ETMİYOR

Ligde bu sezon geriden gelip en çok puan toplayan ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 8 kez geriye düşüp bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve 10 puan topladı. Trabzonspor ise 6 kez geriye düştü ve 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgiyle sadece 18 puanın 5'ini alabildi.



İki ekibin öne çıkan en önemli özelliği farklı farklı isimlerden skor bulabilmeleri. Geride kalan haftalarda F.Bahçe'nin rakip kalelere kendi oyuncularıyla gönderdiği 38 gol 14 farklı isimden gelirken, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Trabzonspor'da ise 39 gol 12 farklı isimden geldi ve ikinci sıraya yerleşti



GÖZLER PALABIYIK'TA

Yöneticilerin karşılıklı açıklamalarıyla tansiyonun yükseldiği Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tüm gözler hakem Ali Palabıyık'ın üstünde olacak. Kritik mücadelede VAR'ın başında ise Yaşar Kemal Uğurlu var.



Bakan Kasapoğlu: Şölen havasında geçsin

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor- Fenerbahçe maçı öncesinde dostluk çağrısı yaptı. Kasapoğlu, "Maçın centilmence, dostça ve şölen havasında geçeceğine inanıyorum" dedi.

