Emre Mor Olympiakos’ta

Sezon başında Celta Vigo'dan 600 bin Euro bedelle kiralanan Emre Mor ile yollar ayrıldı. 1 sezon için kiralanan ancak bir türlü bekleneni veremeyen Emre Mor teknik direktör Fatih Terim'in de gözünden düşmüştü. Deneyimli teknik adam, milli formayı da verdiği oyuncunun vasat performansı sonrasında yolların ayrılmasını isterken,
Yunan ekibi Olympiakos ile el sıkışıldı. G.Saray'a yıllık 725 bin Euro karşılığında imza atan Emre Mor'un kontratında 8 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Emre Mor 2. yarı Olympiakos'ta şans arayacak.