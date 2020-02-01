Emre Mor Olympiakos’ta

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başında Celta Vigo'dan 600 bin Euro bedelle kiralanan Emre Mor ile yollar ayrıldı. 1 sezon için kiralanan ancak bir türlü bekleneni veremeyen Emre Mor teknik direktör Fatih Terim'in de gözünden düşmüştü. Deneyimli teknik adam, milli formayı da verdiği oyuncununYunan ekibi Olympiakos ile el sıkışıldı.Emre Mor 2. yarı Olympiakos'ta şans arayacak.