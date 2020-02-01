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atmaya devam ediyor! 5 - 0

Bundesliga'nın 20. haftasında sahasında 'i konuk etti. transferi ile dikkatleri üzerine çeken , genç yıldızı ile kazanmaya devam ediyor. İlk 2 maçında 5 gol atan Norveçli yıldız, Union Berlin karşısında da 2 gol birden atarak rekor kırdı. Haland bu gollerle birlikte 3 maçında 7 gole ulaştı ve bunu yalnızca 8 şutta başaran ilk isim oldu. Haland ayrıca sahada kaldığı ilk 79 dakikada 6 gol atarak bunu en kısa sürede başaran futbolcu oldu. bu galibiyetle puanını 40'a çıkartarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Union Berlin ise 23 puanla 12. sırada kaldı.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 19:32 ABONE OL
Erling Haland atmaya devam ediyor! Borussia Dortmund 5 - 0 Union Berlin

Almanya'da Haland şov devam ediyor! Bundesliga'nın 20. hafta maçında zirve yarışını sürdüren Borussia Dortmund evinde ligin orta sıra takımlarından Union Berlin'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Borussia Dortmund oldu. Sarı-siyahlılar 13. dakikada genç yıldızı Sancho ile öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra sahneye Erling Haland çıktı. İlk iki maçında 5 gol atan Norveçli yıldız, ilk 11 başladığı ilk karşılaşmada da fileleri sarsmayı başardı. Haland, 18. dakikada attığı bu gol ile tarih yazdı ve Dortmund formasını giydiği 79 dakikada 6 gol atmış oldu.

İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda da üstünlük ev sahibindeydi. Dortmund Reus'un penaltı golüyle 68'de durumu 3-0'a getirdi. Golden 2 dakika sonra ise Sancho'nun asistiyle Witsel golünü attı. 4-0.

76. dakikada ise sahneye yine Erling Haland çıktı. Norveçli 76. dakikada maçtaki 2. golünü attı ve toplam 8 şutta 7 gole ulaşmış oldu. Golden bir dakika sonra yerini Reyna'ya bırakan Haland, Dortmund formasıyla sahada kaldığı 154 dakikada 7 gole ulaşmış oldu.

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Erling Haland atmaya devam ediyor! Borussia Dortmund 5 - 0 Union Berlin
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