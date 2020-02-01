Juventus Fiorentina maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Juventus Fiorentina ne zaman, saat kaçta?

İtalya Serie A 22. hafta maçları kapsamında Juventus Fiorentina karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Juventus Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Juventus Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

JUVENTUS FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İTALYA SERİE A JUVENTUS FIORENTINA MAÇI YAYINCI KURULUŞU…

İtalya Serie A 22. Hafta maçı Juventus Fiorentina karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;