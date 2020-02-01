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'ye diş geçiremedi | MAÇ SONUCU Leicester City 2-2 Chelsea

25'inci hafta maçında 'nün takımı sahasında 'yi konuk etti. Zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Leicester City'nin gollerini ve Ben Chilwell kaydetti. Chelsea'nin golleri ise Antonio Rüdiger'den (2) geldi. Bu sonuçla Leicester City 49, Chelsea 41 puana yükseldi.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 17:55 ABONE OL
Leicester City Chelsea'ye diş geçiremedi | MAÇ SONUCU Leicester City 2-2 Chelsea

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü2nün formasını giydiği Leicester City, Premier Lig'in 25'inci haftasında sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. 32.186 kişinin takip ettiği zorlu karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada perdeyi açan ekip Chelsea oldu. Zorlu karşılaşmanın 46'ıncı dakikasında Maviler Antonio Rüdiger'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu gole Leicester City, 54'üncü dakikada karşılık verdi. Leicester City'nin golü Harvey Barnes'ten geldi.

Bu golden tam 10 dakika sonra Leicester City'i öne geçiren gol geldi. Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında Ben Chilwell'in attığı golle Tilkiler 2-1 öne geçti.


Bu gole de Chelsea Rudiger ile karşılık verdi. Karşılaşmanın 71'inci dakikasında Rudiger skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

CHELSEA MANU'YU KONUK EDECEK

Premier Lig'in 26'ıncı haftasında Leicester city deplasmanda Wolwes ile karşı karşıya gelecek. Chelsea ise sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Lecester City'de forma giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Chelsea ile oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.


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Leicester City Chelsea'ye diş geçiremedi | MAÇ SONUCU Leicester City 2-2 Chelsea
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