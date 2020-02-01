Leipzig 2 - 2 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU)

Leipzig, Bundesliga'nın 20. haftasında Red Bull Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Konuk ekip, 24. dakikada Alessane Plea ve 35. dakikada Jonas Hoffmann'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 50. dakikada Patrik Schick ve 89. dakikada Christopher Nkunku ile goller bulurken, karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla 41 puana çıkan Leipzig, Mainz 05'i deplasmanda 3-1 yenen ve puanını 42'ye yükselten Bayern Münih'in ardında ikinci sıraya geriledi.

Borussia Mönchengladbach ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor.