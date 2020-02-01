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MAÇ SONUCU Keçiörengücü 1 - 3

TFF 1'inci ig 20'inci hafta maçında deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı kazanan taraf 3-1'lik skorla Adana Demirspor oldu. Mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller; , Erdi Dikmen (k.k), 'dan geldi. Keçiörengücü'nün tek golünü ise Erdi Dikmen'den geldi. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 31 yaptı, Keçiörengücü ise 29 puanda kaldı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 1.2.2020 16:39 ABONE OL
MAÇ SONUCU Keçiörengücü 1 - 3 Adana Demirspor

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 20'inci hafta maçında Adana Demirspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Adana Demirspor 3-1'lik skorla kazandı.

Adana temsilcisine galibiyeti getiren goller; Aias Aosman, Erdi Dikmen (k.k), Berk Yıldız'dan geldi. Keçiörengücü'nün tek sayısını ise Erdi Dikmen kaydetti.

ERKAN ZENGİN YILDIZLAŞTI

Adana Demirspor'da tecrübeli futbolcu Erkan Zengin oynadığı futbolla göz doldurdu. Yıldız futbolcu Aias Aosman'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.


Adana Demirspor 3-1'lik galibiyetin ardından puanını 31'e çıkardı ve ligin 4'üncü sırasına yükseldi. Keçiörengücü ise 29 puanda kaldı.

ADANA DERBİSİ

Uğur Tütüneker'in Adana Demirspor gelecek hafta Adanaspor ile karşılaşacak. Mavi-beyazlı ekip zorlu derbiden galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Keçiörengücü ise deplasmanda Ziraaat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.


Stat: Aktepe
Hakemler: Burak Şeker x, Seyfettin Ünal x, Ali Can Alp x
Keçiörengücü: Metin Uçar x, Abdulkadir Korkut x (Devrim Taşkaya dk. 85 ?), Samet Akaydin x, Erdi Dikmen xxx, Soner Gönül xx, İshak Çakmak x, Burak Aydın x, Cem Ekinci x, Madinda x (Uğur Utlu dk. 76 x), Diabang x, Bokila x (Kone dk. 74 x)
Yedekler:Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Cihan Can, Süleyman Olgun
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Okan Alkan xx, Adil Demirbağ xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Rassoul xx, Sinan Kurt xx, Carayol x (Berk Yıldız dk. 46 xx), Aosman xxx, Erkan Zengin xxx (Vedat Bora 90+3 ?), Traore xx, Dibba x (Mehmet Akyüz dk. 81 ?)
Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, Mehmet Uslu, Tevfik Altındağ, Kosecki
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Sarı Kart: Berk Yıldız, Aosman (Adana Demirspor), Burak Aydın (Keçiörengücü)
Goller: Aosman (dk. 51), Erkan Zengin (dk.79), Berk Yıldız (90+1) (Adana Demirspor),Erdi Dikmen (dk. 57) (Keçiörengücü)

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MAÇ SONUCU Keçiörengücü 1 - 3 Adana Demirspor
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