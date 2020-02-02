Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Avrupa’da Türk fırtınası

Avrupa’da Türk fırtınası

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Avrupa’da Türk fırtınası
Milli futbolcularımız Enes Ünal, Oğuzhan Özyakup ve Kaan Ayhan dün golleriyle takımlarını sırtladı. Yeni takımı Feyenoord'la Hollanda Ligi'nde ilk maçına çıkan Oğuzhan, 2. dakikada Emmen filelerini havalandırdı. Diğer golleri Jörgensen ile Sinisterra attı ve Feyenoord maçı 3-0 kazandı. Enes Ünal da formasını giydiği Valladolid'i Mallorca deplasmanında zafere taşıdı. 22 yaşındaki forvet, 56. dakikada takımının tek golünü attı ve mücadele 1-0 sona erdi. Kaan Ayhan ise Almanya Bundesliga'da takımı Düsseldorf'un Frankfurt'la 1-1 berabere kaldığı maçta frikikten müthiş bir gol kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da Türk fırtınası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN