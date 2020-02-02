Avrupa’da Türk fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

Milli futbolcularımız Enes Ünal, Oğuzhan Özyakup ve Kaan Ayhan dün golleriyle takımlarını sırtladı. Yeni takımı Feyenoord'la Hollanda Ligi'nde ilk maçına çıkan Oğuzhan, 2. dakikada Emmen filelerini havalandırdı. Diğer golleri Jörgensen ile Sinisterra attı ve Feyenoord maçı 3-0 kazandı. Enes Ünal da formasını giydiği Valladolid'i Mallorca deplasmanında zafere taşıdı. 22 yaşındaki forvet, 56. dakikada takımının tek golünü attı ve mücadele 1-0 sona erdi. Kaan Ayhan ise Almanya Bundesliga'da takımı Düsseldorf'un Frankfurt'la 1-1 berabere kaldığı maçta frikikten müthiş bir gol kaydetti.