Beşiktaş kötü gidişe dur dedi

KARİUS

Rize deplasmanında Beşiktaş'a galibiyeti getiren Gökhan Gönül karşılaşma sonrası, "Gol attığım için ekstra seviniyorum. Zor bir süreçten geçtik. Herkesin bildiği gibi yaşadığımız sorunlar var.Beşiktaş'ın olduğu yerde umut da vardır. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. 35 yaşındaki futbolcu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için deifadelerini kullandı.Siyah-beyazlı takımda ikinci sezonunu geçiren ve çıktığı 60 maçta 89 gol yiyen Alman eldiven,Karius, Mainz ile 1.29, Liverpool ile de 0,95 gol yeme ortalamasına sahipti. Taraftarların sosyal medyada büyük tepki gösterdiği tecrübeli kaleci, Twitter'da trend topic oldu.Maçın ardından soyunma odasının yolunu tutan Sergen Yalçın, taraftarın tezahüratı üzerine geriye dönüp Beşiktaş tribünlerini selamladı. Yalçın, imza törenindeki taraftarın ilgisiyle ilgili soruya isecevabını verdi.Beşiktaş'ı Çaykur Rizespor karşısında 2-1 öne geçiren golün asisti Adem Ljajic'ten gelirken Boşnak asıllı oyuncu, 8 maç aradan sonra asist yaptı. Ljajic son olarak 10 Kasım 2019'da Denizlispor ile oynanan karşılaşmada gol pası vermişti.Rize galibiyeti sonrası taraftarlar Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Yılmaz'a seslenerek takımı tribüne getirmesini istedi. 19 yaşındaki genç orta saha deplasman tribününün önüne takım arkadaşlarıyla giderek taraftara üçlü çektirdi.Rizespor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, 12. haftadaki Konyaspor maçından bu yana ilk kez İstanbul dışında oynadığı bir Süper Lig maçını kazandı.Beşiktaş kazanmasına rağmen hücumda etkili değildi. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 2'si isabetli toplam 7 şutla tamamladı.