Galatasaray'dan ayrılan Emre Mor'dan veda mesajı

Galatasaray'ın sezon başında İspanyol ekibi Celta Vigo'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ancak beklentileri karşılayamaması üzerine devre arasında Yunan ekibi Olympiakos'a kiralanan Emre Mor'dan ayrılık paylaşımı geldi. Galatasaray'a büyük beklentilerle geldiğinin farkında olduğunu ifade eden ve beklentileri karşılayamamanın en başta kendisini üzdüğünü belirten Emre Mor, Galatasaray taraftarına teşekkür etti ve şampiyonluk dileğinde bulundu.
Giriş Tarihi: 2.2.2020 18:49Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 18:53ABONE OL