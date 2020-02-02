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'dan ayrılan 'dan veda mesajı

'ın sezon başında İspanyol ekibi Celta Vigo'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ancak beklentileri karşılayamaması üzerine devre arasında Yunan ekibi 'a kiralanan 'dan ayrılık paylaşımı geldi. Galatasaray'a büyük beklentilerle geldiğinin farkında olduğunu ifade eden ve beklentileri karşılayamamanın en başta kendisini üzdüğünü belirten Emre Mor, Galatasaray taraftarına teşekkür etti ve şampiyonluk dileğinde bulundu.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 18:53 ABONE OL
Galatasaray'dan ayrılan Emre Mor'dan veda mesajı

İşte Emre Mor'un Galatasaray'dan ayrılık mesajı:

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Galatasaray'dan ayrılan Emre Mor'dan veda mesajı
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