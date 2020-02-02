İbrahim Üzülmez: Aldığım en kötü mağlubiyetlerden bir tanesi

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Es-Es, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, hafta başından bu yana oyuncularını uyarmalarına rağmen korktuğunun başına geldiğini anlatarak, "Rakibe saygı duyuyorum. Bugün iyi mücadele ettiler. Teknik adamlık hayatımda aldığım en kötü mağlubiyetlerden bir tanesi" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor mağlubiyetini değerlendirdi. Müsabakayı kaybettiklerini ve üzgün olduklarını belirten Üzülmez, "Maç öncesinde hafta başından bu yana uyarmamıza rağmen korktuğumuz başımıza geldi. İkili mücadeleleri kazanan, bize alan bırakmamaya çalışan takımla karşılaştık. Rakibe saygı duyuyorum. Bugün iyi mücadele ettiler. Teknik adamlık hayatımda aldığım en kötü mağlubiyetlerden bir tanesi. Bugün 20-25 bin taraftarımız geldi, bizlere destek verdi. Onlar adına üzüldüm. Bizim açımızdan kötü futbol beklemiyorlardı. Bu maçtan ders çıkarmak önemli. Bugün rakip bize iyi ders verdi. Oyuncularımıza, rakip kadar mücadele etmedikten sonra yeterince işe yaramadığını anlamışlardır. Hafta başından beri uyarıyordum. Kötü mağlubiyet aldık. Bu maratonda bu tür tökezlemeler olacaktır. En kısa zamanda ayağa kalmak gerekiyor. Asla pes etmeyeceğiz. Sağlıklı şekilde güzel sonuçları alacağız" dedi.

"Bu mağlubiyet kafaları kaldırmamız anlamında önemli ders oldu"

Seleznov'un olmayışı ile ilgili soruya Üzülmez, "Seleznov bizim için önemli. Üçüncü bölgede yapması gerekenleri daha önceki maçlarda bizi ileriye taşıdı. Bugün eksikliğini hissettik. Bazı oyuncularımızın öz eleştiri yapması lazım. Futbolda, her şey iyi iken her şey güzel. Kötü sonuç aldığınız zaman karakteriniz ortaya çıkması lazım. Bu mağlubiyet kafaları kaldırmamız anlamında önemli ders oldu. Hareketliliği çok iyi yapamadık. Serdar, Traore'ye iyi önlem alındı. Kubilay'ın rakibi daha çok baskı yapması gerekiyordu" diye cevapladı.

Mustafa Özer: "Başkana, 'yürekli insanlarla oynayacağız' dedim"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Bursaspor, takımını centilmenlikten dolayı kutluyorum. Çok güzel maç oldu. İlk yarıda, birkaç pozisyonumuz vardı. İkinci yarı oyuna hakim olduk. Kontratağa dayalı sistemimiz vardı. Hafta içerisinde bunu antrenmanlarda çalışmıştık. Bir, iki tane pozisyon yakalayacağımızı biliyorduk. Üst düzey oyuncularımız var ama kadro derinliğimiz yok. Güzel bir maç oldu. Oyuncularıma, rakibe, taraftara saygılı olmalarını söylüyorum. Mutluyuz, bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Oyuncularım gayet yürekli oynadılar. 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. 4 haftadır dışarıda oynuyoruz. Stadyumumuz tadilatta. Taraftarlarımız bize çok iyi destek veriyor. Arması, bayrağı için mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. 11 tane oyuncum ve oyuna girenler İstiklal Marşı'nı okuyor. Yabancılar dahil bazı oyuncular bizi bırakıp gitti. Ben gittiklerini üzülmedim. Başkana, 'yürekli insanlarla oynayacağız' dedim. Elimden geldiği kadar oyuncularımı maça hazırlıyorum. Oyuncularımı alnından öpüyorum. Benim amacım Eskişehirspor ve Türk milli takımına oyuncu yetiştirmek. İnşallah başarırız. Hedefimiz Eskişehir'i ligde bırakmak" dedi.

"Eskişehirspor'u ligde tutmak için herkes gövdesini koydu"

Mustafa Özer, "Bursa maçında yaklaşık 3-4 tane oyuncumuzun hafif sakatlıkları vardı. Oyuncularım fedakarlık yaptı. Elimizde sadece 12 tane oyuncu kalmış, U17 ve U19'dan takviye yaptık. İşimiz kolay değil, 23-24 puana daha ihtiyacımız var. Bu puanları almak için çok çalışmalıyız. Bütün takımlar takviye yaptı, bizden 12 tane oyuncu gitti. Ekibim, herkes birlik ve beraberlik içerisinde. Eskişehir taraftarı bizi desteklemeye devam etsin. Eskişehirspor'un kurtuluşu bu çocuklarda. Biz, inançlıyız, ligde bırakmak için buradayız. Ben gövdemi koydum, herkes Eskişehirspor için gövdesini koydu" şeklinde konuştu.