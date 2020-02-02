Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki oyundan memnun

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini söyleyen Prosinecki, "Galatasaray bugün hak etti. Bizden daha iyiydi. Sonuca bakınca da hak ettiklerini söyleyebilirim. Ama bizim de ikinci yarıdaki performansımız iyiydi. Maça ortak olmak istedik, golü attık, net fırsatlardan yararlanamadık. Bu da önümüzdeki maçlar için umut verici. Önümüzdeki maçlar da belirleyici ve final havasında olacak. Galatasaray hak etti. Zor olacağını biliyorduk ve kaybettik. Şimdi önümüzdeki 4 maçın 3'ü içeride olacak ve bu 3 maçı kazanıp, deplasmandaki maçtan da puan almak istiyoruz" dedi.

Galatasaray'ın iç saha maçlarında önde oynadığını da sözlerine ekleyen Prosinecki, "Bu normal bir durum. Kolay goller yedik ve bu da oyun disiplinimizi kırdı. İkinci yarıya değişiklikle başlayabilir miydik, bu tartışılır ama ikinci yarıya iyi başladık. Oyun anlamında ikinci yarıda oyuna ortak olduk diyebilirim" şeklinde konuştu.

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